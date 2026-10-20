В области Абай заложен фундамент Актогайского металлургического комплекса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста между Акордой и Актогаем принял участие в церемонии закладки фундамента Актогайского металлургического комплекса в Аягозском районе области Абай и дал старт строительству крупного промышленного объекта.

В мероприятии принял участие аким области Берик Уали.

«Этот долгожданный проект общей стоимостью 800 миллиардов тенге внесёт значительный вклад в экономическое развитие региона. Самое главное, после ввода предприятия в эксплуатацию будет создано более 1 000 постоянных рабочих мест, что откроет новые возможности для трудоустройства местных жителей. От имени жителей области выражаю Вам искреннюю благодарность за поддержку столь стратегически важного инвестиционного проекта и участие в сегодняшнем значимом мероприятии», – отметил глава региона.

В ходе мероприятия председатель правления KAZ Minerals Management Айжан Балабатырова выступила по телемосту из Актогая. Проект реализуется Группой KAZ Minerals, инженерным партнером выступает китайская компания NFC. Объем инвестиций составляет порядка 1,8 млрд долларов, будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

Получение первого медного катода запланировано на 2030 год. Помимо меди, завод будет выпускать металлическое золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.

Для размещения металлургического комплекса выделен земельный участок площадью 2 213 гектаров. В рамках проекта предусмотрена глубокая переработка медного сырья, добываемого на территории области, с выпуском готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, будет сформирована полная производственная цепочка – от добычи руды до её переработки и производства катодной меди.

Строительство нового предприятия создаст условия для привлечения местных производителей к производственной кооперации, развития малого и среднего бизнеса, а также формирования дополнительных сервисных услуг.