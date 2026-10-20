В селе Копа Аягозского района открылся современный спортивный комплекс

В торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта приняли участие аким области Абай Берик Уали, председатель правления KAZ Minerals Management Айжан Балабатырова и председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Модульный спортивный зал ангарного типа построен при поддержке группы KAZ Minerals и общественного фонда «Қазақстан халқына». В реализации проекта также принял участие акимат области, выделив средства на благоустройство прилегающей территории.

Выступая на церемонии открытия нового спортивного объекта, глава региона отметил, что в области уделяется особое внимание развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры для населения.

«В целях реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению населения доступной спортивной инфраструктурой и развитию массового спорта в области Абай ведётся системная работа по строительству, модернизации спортивных объектов и повышению их доступности. Главная задача в этом направлении – не только увеличение количества и повышение качества спортивных объектов, но и обеспечение их реальной доступности для жителей. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в области Абай проводится масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Модульный спортивный зал ангарного типа в селе Копа, который мы сегодня вводим в эксплуатацию, является третьим крупным проектом фонда на территории области. Первый проект был реализован в посёлке Ауэзов Жарминского района, в настоящее время ведётся строительство инклюзивного спортивного комплекса в районе Карагайлы. Открытие ещё одного спортивного зала в селе Копа – конкретный результат поддержки фонда. Этот объект является важным социальным проектом, направленным на укрепление здоровья сельчан, приобщение детей и подростков к спорту и формирование здорового образа жизни. Уверен, что новый спортивный зал будет долгие годы служить жителям села Копа и внесёт свой вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни», – сказал Берик Уали.

Строительство спортивного зала началось летом 2023 года. Объект оснащён всем необходимым оборудованием для проведения тренировок. Здесь созданы условия для занятий дзюдо, қазақ күресі, волейболом, футболом, баскетболом и настольным теннисом.

В новом комплексе можно организовывать постоянные спортивные секции, проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования. Кроме того, объект открывает новые возможности для занятий физической культурой, развития спортивных способностей детей и молодёжи, а также популяризации здорового образа жизни.

Жители села выразили благодарность за открытие нового спортивного объекта.

«Сегодня для села Копа особенный и радостный день. В нашем селе открылся новый спортивный объект, который будет служить на благо жителей. От имени всех сельчан выражаем благодарность каждому, кто внёс вклад в реализацию этого важного проекта. Спорт – это не только залог здоровья, но и большая школа, которая воспитывает в детях и молодёжи выносливость, дисциплину и упорство. В нашем селе уже построены детские игровые площадки, а теперь созданы условия и для занятий спортом. Из нашего села вышли спортсмены, выступавшие на республиканских и международных соревнованиях. Уверены, что юные спортсмены, которые будут тренироваться в этом комплексе, достойно продолжат их путь», – отметил житель села Талгат Карипбаев.

После церемонии открытия спортивного объекта аким области вместе с гостями высадил саженцы деревьев.