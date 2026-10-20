Выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ по графику: как рассчитываются и куда обращаться

Актуальные вопросы о ЕНПФ

1. Кто имеет право на выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ по графику?

В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан ежемесячные пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ) по установленному графику из ЕНПФ осуществляются лицам, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ:

- достигшим пенсионного возраста (мужчины – 63 года, женщины – 61 год (с 2028 года ежегодное увеличение возраста на 6 месяцев до достижения 63 лет в 2031 году));

- по достижении 55 лет, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее 84 календарных месяцев на момент обращения за пенсионной выплатой, при условии прекращения трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, утвержденным уполномоченным государственным органом;

- имеющим инвалидность 1 или 2 группы, установленной бессрочно;

Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ) можно начать получать до наступления общеустановленного пенсионного возраста – начиная с 50 лет. Кроме того, пенсионные выплаты за счет ДПВ предоставляются лицам с инвалидностью, независимо от группы и срока установленной инвалидности. При этом график получения выплат устанавливается вкладчиком самостоятельно.

2. Как рассчитываются выплаты по графику?

Рассчитываются выплаты по графику следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%. При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (далее - ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Для получателей определенных категорий: лиц с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, Методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

При расчете и осуществлении пенсионных выплат лицам, достигшим 55 - летнего возраста и уплате за них ОППВ в совокупности не менее 84 месяцев:

не применяется порог в размере не менее 70% от ПМ для осуществления пенсионной выплаты;

- не применяются поправочные коэффициенты;

- не подлежит выплате остаток на индивидуальном пенсионном счете в размере менее 70% от ПМ вместе с суммой очередной пенсионной выплаты.

Следует отметить, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, выплата осуществляется единовременно.

3. Куда и когда обращаться за выплатой пенсионных накоплений из ЕНПФ в связи с наступлением пенсионного возраста?

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных видов пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста, а также назначения базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета получателям необходимо своевременно обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства. Сделать это можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Все виды пенсионных выплат по возрасту производятся со дня обращения. При этом днём обращения считается день регистрации заявления и необходимых документов в ЦОН при условии, если получатель достиг пенсионного возраста, если он обратился раньше - днем обращения считается день достижения пенсионного возраста. Особенно важно своевременное обращение для получения выплат из бюджета, для назначения которых требуется проверка трудового стажа по представленным получателем документам. Пенсионные выплаты за счет бюджетных средств осуществляются пожизненно, а из ЕНПФ – до исчерпания пенсионных накоплений получателя.

Напоминаем, что лица, достигшие пятидесятилетнего возраста, или имеющие инвалидность, могут подать заявление в ЕНПФ на получение выплат за счет ДПВ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ, а также в офисе Фонда.

4. В каких случаях пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов назначаются автоматически?

Согласно внесенным изменениям в Социальный кодекс Республики Казахстан, предусматривающим осуществление пенсионных выплат за счет ДПВ в порядке и на условиях, определенных договором о пенсионном обеспечении за счет ДПВ и пенсионными правилами ЕНПФ, с марта 2026 года внедрен беззаявительный порядок пенсионных выплат за счет ДПВ лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим в ЕНПФ пенсионные накопления за счет ДПВ, ранее не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой в связи с достижением пятидесятилетнего возраста или инвалидностью.

Беззаявительный порядок пенсионных выплат за счет ДПВ (при их наличии) предусматривает:

автоматическое назначение ЕНПФ пенсионных выплат за счет ДПВ при обращении в Государственную корпорацию в установленном порядке с заявлениями на получении пенсии из государственного бюджета и выплат за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в связи с достижением пенсионного возраста;

осуществление выплат за счет ДПВ в рамках проактивной услуги по результатам ежегодной сверки с Государственной корпорацией на наличие у указанных лиц в информационной системе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения назначенных за счет бюджетных средств пенсионных выплат по возрасту и (или) государственной базовой пенсионной выплаты.

5. Куда обращаться за выплатой пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно?

За выплатой пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно необходимо обращаться в подразделения ЕНПФ либо через личный кабинет на сайте (enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи.

Обращаем внимание, что в ЕНПФ для лиц с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно, организовано выездное обслуживание. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда.

6. Где можно ознакомиться с перечнем документов для оформления пенсионных выплат из ЕНПФ?

На сайте enpf.kz в разделе «Услуги – Пенсионные выплаты» размещены перечень необходимых документов в зависимости от вида пенсионных выплат и способа их подачи, требования к их оформлению, бланки заявлений и образцы их заполнения, образец доверенности. В разделе «Онлайн-сервисы» есть возможность предварительной проверки направляемых документов на пенсионные выплаты из ЕНПФ (наименование сервиса «Предварительная проверка документов на выплату»: https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/checkdoc.php).

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).