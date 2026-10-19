Представлен проект восстановления лесов в области Абай

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с генеральным директором ТОО «PARADIGM SHIFT» Жанадилем Талдыбаевым. В ходе встречи был представлен проект восстановления лесов на территории региона общей площадью 100 тысяч гектаров.

Цель проекта – восстановление земель бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона, не вовлечённых в хозяйственный оборот и пригодных для лесоразведения. Согласно предложению инвесторов, проект общей стоимостью 80 млрд тенге планируется реализовать за счёт частных инвестиций и международного климатического финансирования.

Программа рассчитана на 12 лет. В 2027 году предлагается высадить деревья на первых 1000 гектарах, а в последующие годы ежегодно проводить лесовосстановительные работы на площади 8–9 тысяч гектаров. В случае полной реализации проекта планируется высадить 264 миллиона деревьев и создать питомник мощностью более 22 миллионов саженцев в год.

По расчётам инвесторов, в период активной посадки деревьев может быть создано до 2000 сезонных рабочих мест, а на постоянной основе – 300–400 рабочих мест.

В ходе встречи также обсуждались вопросы оценки радиационной безопасности земельных участков, ухода за лесными насаждениями и создания противопожарной инфраструктуры.

«Область Абай – один из регионов, богатых природными ресурсами. Вопросы сохранения и восстановления лесного фонда, а также защиты природных экосистем находятся в центре нашего внимания. Глава государства дал конкретное поручение по восстановлению лесов. В этом направлении ведётся системная работа. Мы открыты к рассмотрению новых инициатив и эффективных практик в сфере лесовосстановления. Предлагаемый вами проект имеет большое значение для региона. Поэтому мы готовы всесторонне изучить его, наладить взаимовыгодное сотрудничество и поддержать конкретные предложения», – отметил Берик Уали.

Согласно представленному проекту, земельные участки останутся в государственной собственности. Уход за лесными насаждениями, их охрана и создание необходимой инфраструктуры будут осуществляться за счёт инвестора. Пригодность земельных участков будет определяться на основании соответствующих исследований и радиоэкологических заключений.

«Для нас самое важное – не ограничиваться посадкой деревьев, а обеспечить их сохранность в долгосрочной перспективе. Поэтому в рамках проекта мы предлагаем создать комплексную систему ухода за лесными насаждениями, противопожарной защиты и постоянного мониторинга. Объём поглощения углекислого газа лесными массивами будет подтверждаться независимым международным аудитом. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость проекта и продолжать работы по восстановлению природы на протяжении многих лет», – подчеркнул генеральный директор ТОО «PARADIGM SHIFT» Жанадиль Талдыбаев.