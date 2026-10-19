В области Абай чествовали спасателей

Сегодня аким области Абай Берик Уали поздравил сотрудников гражданской защиты с профессиональным праздником – Днём спасателя. Глава региона особо отметил самоотверженный труд и мужество специалистов, которые ежедневно спасают человеческие жизни, предупреждают чрезвычайные ситуации и ликвидируют их последствия.

«Безопасность страны – прочная основа стабильности государства. А мужество и профессионализм спасателей, которые неустанно трудятся ради обеспечения этой безопасности, являются надёжной опорой нашего народа. Вы – яркий пример воплощения слов Главы государства: «Каждый гражданин должен быть патриотом своей страны!». Народная мудрость гласит: «Мужество не в силе рук, а в силе сердца». Эти слова в полной мере отражают вашу повседневную службу. Ведь быть спасателем – значит бесстрашно противостоять опасности, нести ответственность за чужие жизни, проявлять отвагу и самоотверженность в самые трудные моменты. Ваш благородный труд, в основе которого лежат спасение человеческих жизней и обеспечение безопасности людей, всегда достоин самого высокого уважения», – подчеркнул Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия сотрудники и ветераны органов гражданской защиты, добросовестно исполняющие служебные обязанности и добившиеся высоких результатов в работе, были награждены ведомственными наградами Министерства по чрезвычайным ситуациям. В частности, начальнику управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Алмасу Сулейменову вручили нагрудный знак «За вклад в развитие системы гражданской защиты», главному спасателю оперативно-спасательного отряда Евгению Одинцову – нагрудный знак «Спасатель», старшему пожарному-спасателю специализированной пожарной части №1 города Семея Берику Омарову – нагрудный знак «За активное участие в спасательных операциях». Ветеран органов гражданской защиты Сергей Кунанбаев, посвятивший службе 25 лет, награждён медалью «Ветеран труда». Кроме того, ряду сотрудников вручены благодарственные письма министерства. Также в ходе мероприятия сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям были вручены два служебных автомобиля.

В регионе уделяется особое внимание укреплению материально-технической базы служб гражданской защиты. В 2025 году в Семее введено в эксплуатацию новое пожарное депо, построенное с применением современных технологий. В этом году на побережье озера Алаколь начали работу современная спасательная станция и модульная спасательная капсула. Новые объекты позволяют повысить безопасность отдыхающих и обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

За последние годы для спасательных служб приобретены 18 единиц техники, 96 сиренно-речевых установок, 56 единиц оргтехники и офисного оборудования, а также 1141 единица специального оборудования и снаряжения.

Системная работа проводится и по обеспечению безопасности сельских населённых пунктов. В 2025–2026 годах в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в ведении местных исполнительных органов открыто 30 пожарных постов. Эти меры направлены на усиление противопожарной безопасности в отдалённых сёлах и расширение возможностей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.