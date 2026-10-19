В Семее пройдет международный праздник «Сабантуй»

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с заместителем председателя Всемирного конгресса татар «Милли Шура», председателем Конгресса татар и башкир Казахстана Тауфиком Каримовым и представителем Конгресса татар и башкир Казахстана Рафаэлем Хазиповым.

В ходе встречи стало известно, что в июне 2027 года в Семее планируется проведение XVII Республиканского международного праздника «Сабантуй». Стороны обсудили значимость предстоящего мероприятия и обменялись мнениями по организационным вопросам, связанным с его проведением на высоком уровне. Кроме того, в рамках праздника планируется организовать ряд мероприятий, направленных на развитие культурного и экономического сотрудничества между областью Абай и Республикой Татарстан.

«Сабантуй» — один из главных национальных праздников татарского и башкирского народов, который способствует сохранению культурных традиций, укреплению единства и дружбы.

Глава региона отметил, что проведение этого масштабного мероприятия в Семее будет способствовать укреплению межэтнического согласия, развитию культурных связей и расширению сотрудничества между народами.

Стоит отметить, что сегодня в области Абай проживают около 12 тысяч представителей татарской национальности. Деятельность этнокультурных объединений и проведение культурных мероприятий в регионе вносят значительный вклад в укрепление взаимопонимания и дружбы между народами.