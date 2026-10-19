Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. В ходе заседания рассмотрены вопросы модернизации торговых объектов в районах области, а также новые принципы назначения социальных выплат. В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы районов и городов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Айбек Рахымбеков и руководитель управления координации занятости и социальных программ области Айман Нурлыбек.

В регионе ведётся системная работа по улучшению внешнего облика торговых объектов, обновлению вывесок и благоустройству прилегающих территорий. С 9 июня по 9 июля текущего года был проведён мониторинг торговых объектов в 10 районах области и городе Курчатове. По итогам мониторинга владельцам объектов были даны рекомендации и замечания по ремонту фасадов, обновлению вывесок, демонтажу устаревших рекламных материалов и благоустройству прилегающих территорий.

В Аксуатском, Урджарском и Кокпектинском районах работы выполнены в полном объёме. Здесь обновлены фасады и вывески торговых объектов, проведены мероприятия по очистке и приведению территорий в порядок. В остальных районах и городах работу в данном направлении необходимо активизировать.

Работа по улучшению внешнего облика торговых объектов, формированию единой и эстетически привлекательной городской и сельской среды, обеспечению соблюдения требований чистоты и благоустройства будет продолжена. Главная цель – создание комфортных условий для жителей и улучшение облика населённых пунктов области.

В ходе совещания глава региона поручил управлению предпринимательства, акимам районов и городов до 1 декабря полностью устранить выявленные недостатки на торговых объектах, завершить ремонтные работы и благоустройство прилегающих территорий.

«Внешний облик торговых объектов, чистота и благоустройство прилегающих территорий напрямую влияют на общий облик населённых пунктов. Поэтому к этой работе нельзя подходить формально. Ранее во всех районах и городе Курчатове был проведён мониторинг, по итогам которого даны соответствующие замечания по выявленным недостаткам. Однако результаты повторных проверок показали, что в ряде районов поручения выполнены не в полном объёме. Акимы районов и городов должны усилить разъяснительную работу с владельцами объектов предпринимательства в рамках законодательства и добиваться приведения фасадов зданий в соответствие с современными требованиями», – отметил Берик Уали.

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится подход к назначению социальных выплат. В настоящее время в области проводится разъяснительная работа по изменениям в порядке предоставления социальной поддержки.

В ходе совещания аким области поручил усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по основным положениям реформы системы социальной поддержки.