В области Абай ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest

В преддверии празднования Дня Республики в области Абай пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории области Абай, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата области Абай

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»:

«Republic Day»:

«Park сity» (ул. Момышулы,20 а), «Арғымақ» (ул. Засядко, 89), «Аркада» (ул. Засядко, 88), «Жансая» (ул. Найманбаева, 211), «Көктем» (ул. Глинки, 16а), «Мереке» (ул. Валиханова, 122), «Алатау» (ул. Найманбаева, 189), «Ақшың» (ул. Засядко, 65), «Апрель» (ул. Кабылбаева, 3), «Қазына» (ул. Шугаева, 28).

«Bereke Fest»:

«Дастархан» (ул. Момышулы, 20а; ул. Шугаева, 10; ул. Кунанбаева, 1А; ул. Кабылбаева, 3; 342-й квартал, 8), «Small» (ул. Найманбаева, 189; пр. Ауэзова, 5; ул. Момышулы, 34а; ул. Шугаева, 28; ул. Каркаралинская, 22а; ул. Спартака, 1.), «ADAL SUPERMARKET» (ул. Шакарима, 75; ул. Докучаева, 5; ул. Жанасемейская, 35; 72-квартал, 14; ул. Сатпаева, 186; ул. Кунанбая, 46; ул. Титова, 140; ул. Усть-Каменогорская, 11/2).