В Урджарском районе создан Центр оперативного управления

Аким области Абай Берик Уали посетил Урджарский районный отдел полиции, где ознакомился с работой по созданию Центра оперативного управления и внедрению современной системы видеонаблюдения.

В рамках проекта предусмотрена установка 54 наружных стационарных и 18 поворотных камер видеонаблюдения, а также трёх внутренних камер. Кроме того, планируется установить пять аппаратно-программных комплексов для измерения скорости движения транспортных средств.

Новое оборудование позволит контролировать ситуацию в общественных местах и на дорогах района, своевременно выявлять правонарушения и предупреждать потенциальные угрозы.

Центр оперативного управления обеспечит оперативную обработку информации с камер видеонаблюдения, своевременное получение данных о происшествиях и координацию работы соответствующих служб. Это позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и другие происшествия, поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность дорожного движения.

О ходе реализации проекта главе региона доложили начальник Департамента полиции Эльдар Данияров и руководитель управления цифровых технологий Абзал Серикулы.

В настоящее время к Центру оперативного управления уже подключены 400 камер видеонаблюдения, установленных на 22 объектах образования Урджарского района. В дальнейшем планируется подключить ещё около тысячи камер, в том числе на рынках, в магазинах и других местах массового скопления людей.

Особенностью нового центра стало внедрение технологий искусственного интеллекта, позволяющих повысить эффективность системы видеонаблюдения.

В тестовом режиме с помощью искусственного интеллекта всего за три дня выявлено 6 444 административных правонарушения.

Аким области подчеркнул важность эффективного использования современных цифровых технологий для обеспечения безопасности населения.

«В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений и цифровизации деятельности правоохранительных органов в Урджарском районе начинает работу Центр оперативного управления. Реализация проекта направлена на совершенствование системы общественной безопасности, повышение эффективности работы правоохранительных органов и расширение возможностей оперативного реагирования на различные происшествия. Ещё одно важное направление проекта – повышение безопасности дорожного движения. Установка аппаратно-программных комплексов для измерения скорости позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, выявлять нарушения скоростного режима и снижать риск дорожно-транспортных происшествий. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению ответственности водителей и укреплению безопасности на дорогах. Внедрение системы видеонаблюдения позволит вывести на новый уровень работу по профилактике правонарушений, поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности жителей. Самое главное – безопасность наших граждан. Поздравляю с этим важным событием и желаю успехов в работе», – сказал Берик Уали.

Создание Центра оперативного управления и внедрение современной системы видеонаблюдения в Урджарском районе – важный проект, направленный на укрепление общественной безопасности, обеспечение правопорядка и повышение качества жизни населения.