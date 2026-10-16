В Урджарском районе увеличивается количество новых производственных предприятий

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с работой завода по производству муки и подсолнечного масла ТОО «Сункар», расположенного в районном центре – селе Урджар.

По инициативе руководителя предприятия Ақиқата Кәрімұлы в районном центре реализованы два инвестиционных проекта общей стоимостью 8 млрд тенге.

Строительство завода по производству подсолнечного масла завершено, предприятие введено в эксплуатацию. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 500 тонн сырья в сутки, выпуская 230 тонн подсолнечного масла и 250–270 тонн жмыха. На заводе на постоянной основе трудоустроены 50 человек.

Кроме того, к запуску готов мукомольный завод стоимостью 650 млн тенге. Предприятие сможет производить до 60 тонн муки в сутки. В рамках проекта планируется создать ещё 15 новых рабочих мест.

Глава региона отметил важность новых производственных предприятий для развития экономики района и подчеркнул необходимость поддержки отечественных товаропроизводителей.

«Запуск новых инвестиционных проектов в Урджарском районе – важное событие для местных жителей. Это новые рабочие места, развитие отечественного производства и укрепление экономического потенциала района. Такие предприятия не только повышают инвестиционную привлекательность Урджара, но и открывают дополнительные возможности для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Со стороны акимата будет оказана необходимая поддержка. Вместе с тем важно учитывать интересы местных аграриев и устанавливать приемлемые для них закупочные цены на подсолнечник. Прошу обратить на это особое внимание. Желаю вам успехов в работе», – сказал Берик Уали.