В Урджаре ведётся реконструкция терминала аэропорта

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с ходом реконструкции терминала аэропорта, расположенного в селе Урджар – административном центре Урджарского района.

Аэропорт в селе Урджар был введён в эксплуатацию в 1978 году. В этом году при поддержке Правительства на реконструкцию терминала из Специального государственного фонда выделено 6,2 млрд тенге. В настоящее время ведутся строительные работы. Для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование из областного бюджета.

В рамках проекта пропускная способность терминала увеличится с 70 до 100–150 пассажиров в час. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров и расширить возможности аэропорта. Кроме того, модернизация воздушной гавани будет способствовать развитию туристического и экономического потенциала района.

Глава региона поручил подрядным организациям обеспечить качественное и своевременное завершение строительных работ, а профильным управлениям – осуществлять постоянный контроль за ходом реализации проекта.

«Реконструкция терминала аэропорта в селе Урджар – один из важных проектов по развитию транспортной инфраструктуры района. В этой связи поручаю подрядной организации выполнить строительные работы в установленные сроки, обеспечить соблюдение требований качества и эффективное использование выделенных средств. Службы технического и авторского надзора должны осуществлять надлежащий контроль качества работ на каждом этапе. Особое внимание необходимо уделить инженерным системам терминала, созданию комфортных условий для пассажиров и соблюдению требований безопасности. Наша цель – сформировать современную аэропортовую инфраструктуру и повысить транспортную доступность Урджарского района. Поэтому качественное и своевременное завершение проекта – общая задача всех ответственных сторон. Желаю успехов в работе!» – отметил Берик Уали.

В настоящее время из аэропорта Урджара дважды в неделю выполняются пассажирские рейсы в Семей. Ранее воздушное сообщение также осуществлялось по направлениям Астана, Алматы и Семей.