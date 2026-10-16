В Урджарском районе завершено строительство центра чрескожных коронарных вмешательств

Аким области Абай Берик Уали посетил центр чрескожных коронарных вмешательств, строительство которого недавно завершилось на базе Урджарской районной многопрофильной центральной больницы, и ознакомился с возможностями нового медицинского объекта.

Ранее из-за отсутствия такого центра в Урджарском районе пациентов с острым коронарным синдромом направляли в Аягозский район для получения специализированной медицинской помощи. Новый центр позволит своевременно проводить необходимые диагностические обследования и интервенционное лечение непосредственно в районе.

Центр рассчитан на 14 коек и предназначен для оказания экстренной медицинской помощи круглосуточно, семь дней в неделю. Здесь будут работать два врача-кардиоинтервенциониста, операционная медсестра, рентген-лаборант и старшая медсестра. Центр оснащён современными медицинскими технологиями для оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За девять месяцев текущего года в Урджарском районе зарегистрировано 6 554 человека, состоящих на учёте с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За этот же период у 889 жителей такие заболевания были выявлены впервые. Эти показатели подчёркивают необходимость дальнейшего развития кардиологической помощи в районе.

Глава региона отметил значимость нового медицинского объекта для жителей района, обратив особое внимание на необходимость обеспечения центра квалифицированными специалистами и постоянного контроля качества оказываемой медицинской помощи.

«Я осмотрел новый центр. Сюда поступило современное медицинское оборудование, востребованное сегодня в сфере здравоохранения. Это важный шаг в развитии системы здравоохранения района и конкретный результат работы, направленной на сохранение жизни и здоровья людей. Теперь жителям не придётся выезжать в город для получения необходимой медицинской помощи – они смогут проходить лечение в своём районе. Выражаю благодарность всем специалистам, принимавшим участие в реализации этого проекта. Уверен, что новый центр будет служить на благо жителей района и поможет спасти немало человеческих жизней», – сказал Берик Уали.

Урджарская районная многопрофильная центральная больница, построенная в 1988 году, сегодня является основным медицинским учреждением района. В её структуру входят 14 врачебных амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 медицинских пунктов. Здесь трудятся более 600 медицинских и других работников, в том числе 92 врача и 302 медицинские сестры.

После осмотра центра глава региона вручил ключи от новых санитарных автомобилей Урджарской районной больнице. Медицинскому учреждению переданы один автомобиль JAC Sunray класса «А» и три санитарных автомобиля «ГАЗель-NEXT».