Аким области Абай встретился с жителями Урджарского района

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с жителями Урджарского района и представил отчёт о социально-экономическом развитии региона и района, проделанной работе и планах на предстоящий период.

В начале встречи аким Урджарского района Акылбек Башимбаев доложил о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Глава региона остановился на основных экономических показателях области и рассказал о реализуемых в районе проектах.

Важное место в экономике Урджарского района занимает сельское хозяйство. В районе насчитывается 72,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 20,3 тысячи лошадей и 100,6 тысячи овец и коз. В текущем году посевная площадь составила 114,6 тысячи гектаров.

С начала года в районе обновлено 88 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках программы «Кең дала» шесть сельхозтоваропроизводителей получили финансирование на сумму 3 млрд тенге. По проекту «Ауыл аманаты» поддержано 12 проектов на общую сумму 87,2 млн тенге. Кроме того, в карту инвестиционных проектов агропромышленного комплекса до 2030 года включены 11 проектов Урджарского района общей стоимостью 17,5 млрд тенге.

В районе также ведётся работа по запуску новых производств. В текущем году запланирована и осуществляется реализация семи инвестиционных проектов общей стоимостью 24,5 млрд тенге. Кроме того, рассматривается проект строительства тепличного комплекса для выращивания овощей стоимостью 6 млрд тенге с участием китайских инвесторов.

В этом году из областного бюджета на улучшение дорожной инфраструктуры Урджарского района предусмотрено 1,4 млрд тенге. Отремонтированы 4,2 километра подъездной дороги к селу Кокозек, а также 14 улиц в сёлах Урджар, Малак и Каракол. Продолжаются ремонтные работы на пяти улицах села Таскескен. Кроме того, начат ремонт автомобильной дороги районного значения «Урджар – Баркытбель – Карабуйрат».

Проводится работа и по обеспечению населения питьевой водой. В этом году водоснабжением обеспечено село Таскескен. В рамках подготовки к отопительному сезону отремонтирована котельная, расположенная на проспекте Абылай хана в селе Урджар, и заменено 2,2 километра тепловых сетей.

Особое внимание уделяется обеспечению населения жильём. В текущем году на приобретение 48 квартир для граждан из социально уязвимых категорий населения в Урджарском районе выделено 873,6 млн тенге.

В сфере образования проведён капитальный ремонт школы имени Бауыржана Момышулы в селе Урджар. Ещё в 13 школах района выполнен текущий ремонт. Для безопасной перевозки учащихся планируется приобрести в лизинг два новых автобуса для школ в сёлах Жанатилек и Акжар.

В сфере здравоохранения в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» на территории района построено девять новых медицинских объектов. Для Урджарской центральной районной больницы приобретены электрокардиограф и видеоларингоскоп.

Завершено строительство дополнительного корпуса Урджарского центра оказания специальных социальных услуг для детей. Кроме того, проведён капитальный ремонт административного здания и учебного корпуса учреждения.

В сфере культуры в этом году в селе Жогары Егинсу введён в эксплуатацию новый Дом культуры. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» на базе сельских библиотек района открыты комьюнити-центры «Жаңа клуб».

Глава региона подчеркнул, что работа по поэтапному решению актуальных вопросов района будет продолжена.

«Считаю, что сегодняшняя встреча стала важной площадкой для открытого диалога, обмена мнениями и обсуждения ваших предложений и пожеланий. В соответствии с поручениями Главы государства укрепление обратной связи с населением и обеспечение равномерного развития всех территорий региона остаются одними из наших главных приоритетов. Мне хорошо известны актуальные вопросы Урджарского района. Работа по развитию самого крупного района нашей области будет последовательно продолжена», – отметил Берик Уали.

В завершение встречи жители задали интересующие их вопросы. Аким области заверил, что все поднятые проблемы и поступившие предложения не останутся без внимания.

Перед встречей с населением глава региона провёл личный приём граждан. Жители обратились с вопросами обеспечения жильём и предоставления земельных участков.

Аким области внимательно выслушал обращения граждан и дал соответствующие поручения руководителям профильных управлений и акиму района.

До начала личного приёма главы региона руководители областных управлений также провели приём жителей района и ответили на их вопросы.