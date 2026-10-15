В области Абай чествовали писателя Роллана Сейсенбаева

В этом году известному писателю, драматургу, основателю Дома Абая в Лондоне и Международного клуба Абая, нашему прославленному земляку Роллану Шакеновичу Сейсенбаеву исполнилось 80 лет. В честь юбилея выдающегося литератора сегодня в Семее состоялся ряд культурных мероприятий. В театре имени Абая был представлен спектакль «Песни войны», поставленный по мотивам рассказа писателя.

Вместе с акимом области Абай Бериком Уали постановку посмотрели Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Казахстане Антонелло Де Риу, атташе по культуре Посольства Италии, писатель и культуролог, директор Итальянского института культуры в Алматы Эдоардо Кризафулли, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров, Герой Труда Казахстана Серик Акшулаков, известные поэты Улыкбек Есдаулет и Бауыржан Жакып, а также деятели искусства.

«Песни войны» – спектакль, поставленный по мотивам одноимённого рассказа Роллана Сейсенбаева. Режиссёром постановки выступил Ержан Кауланов, главную роль исполнил народный артист Казахстана Тилектес Мейрамов. Спектакль повествует о глубоких душевных ранах, оставленных войной, воспоминаниях, которые не стираются из памяти даже спустя десятилетия, и ценности дружбы, неподвластной времени.

После спектакля глава региона поздравил юбиляра с 80-летием, отметив его значительный вклад в развитие казахской литературы и культуры.

«Уважаемый Роллан Шакенович! Добро пожаловать на родную землю, в священный край Абая, в Семей, где Вы родились и выросли! Ваш 80-летний юбилей – большое и знаменательное событие для всего нашего региона. Роллан Сейсенбаев является примером для молодого поколения не только как талантливый писатель, но и как выдающийся общественный деятель. Вы внесли неоценимый вклад в расширение горизонтов казахской литературы и продвижение нашего национального духовного наследия в мировое культурное пространство. Мы считаем, что чествование писателя, посвятившего свою жизнь литературе, – это прежде всего дань уважения искусству слова, национальной мысли и преемственности поколений. От всей души поздравляю Вас с 80-летием! Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде, отметил: «Нам предстоит проделать еще большую работу по изучению отечественной истории, развитию искусства и культуры». Уверен, что сегодняшние культурные мероприятия надолго останутся в памяти жителей региона, обогатят их духовный мир и расширят кругозор», – сказал Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил писателю нагрудный знак «За заслуги перед областью Абай» и по традиции накинул на его плечи шапан в знак особого уважения. С поздравительными речами также выступили Посол Италии Антонелло Де Риу и председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров. Особым событием вечера стало вручение Роллану Сейсенбаеву высокой государственной награды Италии. Посол Антонелло Де Риу от имени Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы торжественно вручил писателю орден «Звезда Италии» в степени кавалера за выдающийся вклад в развитие культуры, укрепление взаимопонимания между Италией и Казахстаном, а также развитие дружеских отношений между народами двух стран.

«Под редакцией Роллана Сейсенбаева произведения великих классиков казахской литературы были изданы на 15 языках мира, в том числе на итальянском. Эта инициатива открыла новые возможности для международного признания национальной литературы и позволила зарубежным читателям по-новому познакомиться с творческим наследием казахских классиков. Как деятель культуры и дальновидный издатель Роллан Сейсенбаев не только познакомил итальянских читателей с казахской литературой, но и внёс огромный вклад в укрепление литературных и культурных связей между нашими странами», – отметил Посол.

Кроме того, в рамках празднования юбилея писателя сегодня в библиотеке имени Абая состоялась встреча с представителями интеллигенции и читателями.