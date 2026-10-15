Аким области Абай встретился с послом Италии

Сегодня глава региона Берик Уали встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Республике Казахстан Антонелло Де Риу. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и научной сферах.

Аким области рассказал почётному гостю об экономическом и инвестиционном потенциале области Абай, отметив заинтересованность региона в развитии сотрудничества с Италией в сферах сельского хозяйства, энергетики, природных ресурсов, туризма, спорта, образования и культуры.

За январь–август 2026 года товарооборот между областью Абай и Италией составил 1,7 млн долларов США. Основную долю внешней торговли занимает импорт, в том числе моторных масел. Расширение двусторонних торгово-экономических связей является одним из важных направлений для региона.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию дипломатических отношений между Казахстаном и Италией, а также культурным проектам, объединяющим две страны. В прошлом году в рамках празднования 180-летия Абая Кунанбаева в римском парке Вилла Грациоли (Parco di Villa Grazioli) был установлен бюст великого поэта. Автором скульптуры, подаренной итальянской стороне от имени области Абай, стал местный скульптор Нурбол Кали.

Глава региона подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя странами и поблагодарил почётного гостя за визит на родину Абая.

«Сегодня отношения между Казахстаном и Италией стали одним из важных стратегических партнёрств. Благодаря основанному на взаимном доверии диалогу глав наших государств стратегическое партнёрство между двумя странами из года в год укрепляется и выходит на новый уровень. Между областью Абай и Италией уже существуют культурные связи. Открытие памятника Абаю в Риме считаю символом дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Мы понимаем, что нынешний визит имеет особое значение. В этом году исполняется 80 лет всемирно известному писателю, драматургу, основателю Дома Абая в Лондоне и Международного клуба Абая, нашему выдающемуся земляку Роллану Шакеновичу Сейсенбаеву. Искренне благодарю Вас за то, что Вы специально приехали на родину Абая, чтобы выразить уважение к творчеству писателя. Мы готовы развивать сотрудничество с Италией во всех сферах и заинтересованы в приходе итальянских компаний в область Абай», – отметил Берик Уали.

В свою очередь Антонелло Де Риу поблагодарил акима области за тёплый приём и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в сферах промышленности, освоения месторождений, сельского хозяйства, пищевой промышленности, водных ресурсов, культуры и образования.

«Мы заинтересованы в установлении партнёрских отношений с областью Абай в различных сферах и укреплении взаимовыгодных связей. Особое внимание намерены уделять развитию сотрудничества в области образования и культуры. Мы готовы обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты в этих направлениях», – подчеркнул посол.