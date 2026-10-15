Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось специальное совещание, посвящённое вопросам своевременного распределения жилья, построенного за счёт государственных средств, среди социально уязвимых категорий населения. По вопросу повестки дня выступил директор областного филиала АО «Отбасы банк» Равиль Сабитов.

В настоящее время в районах области, а также в городах Семей и Курчатов ведётся работа по распределению арендного жилья, построенного за счёт государственных средств.

По данным на 14 октября, с учётом жилья, предоставленного в текущем году, распределению подлежат 1127 квартир. Из них 830 уже распределены, по оставшимся 297 квартирам работа ещё не завершена.

В ходе совещания глава региона подверг критике работу акимов районов и городов в данном направлении и поручил активизировать процесс своевременной передачи жилья гражданам.

«Ранее на аппаратном совещании мы уже рассматривали этот вопрос. Тогда мной были даны конкретные поручения по обеспечению жильём граждан, состоящих в очереди, контролю за выполнением планов жилищного строительства и усилению информационно-разъяснительной работы по государственным жилищным программам. Я также поручил взять за основу опыт Абайского района. Определённая работа проведена, однако её недостаточно. Только Абайский район и город Курчатов своевременно выполнили поручение и распределили жильё. Поэтому акимам остальных районов необходимо активизировать работу в этом направлении. Каждый район взял на себя конкретные обязательства и установил сроки распределения квартир. Усильте работу. Мы построили жильё, теперь необходимо своевременно передать его людям», – подчеркнул Берик Уали.

Глава региона отметил особую важность обеспечения жильём граждан, состоящих в очереди, и поручил завершить распределение оставшихся квартир в установленные сроки.