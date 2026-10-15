Состоялось заседание регионального инвестиционного штаба

Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось очередное заседание регионального инвестиционного штаба. В ходе совещания рассмотрены вопросы реализации проекта строительства горно-обогатительного комбината «Айдарлы» в Аягозском районе, а также актуальные вопросы, требующие решения.

Проект, реализуемый ТОО «Aidarly Mining», предусматривает переработку 75 млн тонн руды в год, производство 1,1 млн тонн медного концентрата и 7 500 тонн молибденового концентрата. Ожидается, что за весь период реализации проекта налоговые поступления в республиканский бюджет составят 1,4 трлн тенге, в местный бюджет области Абай – 30 млрд тенге. С учётом работников подрядных организаций планируется создать более 3 тысяч рабочих мест, включая подрядные организации.

В настоящее время на месторождении «Айдарлы» проводятся геологоразведочные, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Подготовлен технический отчёт по оценке минеральных ресурсов и запасов, ведётся разработка проектно-сметной документации обогатительной фабрики, хвостового хозяйства и объектов инфраструктуры.

На заседании о ходе реализации проекта и вопросах, требующих решения, доложил директор ТОО «Aidarly Mining» Ергали Батталов. О мерах поддержки в рамках реализации проекта проинформировали руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мерей Байырхан и руководитель управления координации занятости и социальных программ Айман Нурлыбек.

Глава региона подчеркнул стратегическую значимость проекта для экономики области, отметив необходимость оперативного решения возникающих вопросов, усиления взаимодействия государственных органов и создания благоприятных условий для инвесторов.

«В ходе сегодняшнего заседания мы всесторонне рассмотрели вопросы, возникающие при реализации проекта, и пути их решения в рамках исполнения поручений, предусмотренных протоколом заседания Совета по привлечению инвестиций при Правительстве. Ответственным государственным органам даны конкретные поручения. Привлечение инвестора – лишь часть работы. Главная задача – обеспечить полноценную реализацию его проекта. Поэтому ответственные органы должны напрямую взаимодействовать с инвестором и своевременно решать вопросы в пределах своей компетенции. Недопустимо направлять инвестора из одного государственного органа в другой, необоснованно затягивать решение вопросов и перекладывать ответственность друг на друга. Ход реализации проекта буду держать на постоянном контроле», – подчеркнул Берик Уали.

Напомним, 22 июля текущего года в Аягозском районе состоялась церемония закладки фундамента горно-обогатительного комбината «Айдарлы» с участием первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбека Налибаева.