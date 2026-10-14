Аким области Абай встретился с иностранным инвестором

В ходе встречи с генеральным директором компании «Xinjiang Jinyu Hongyuan Construction Engineering Co., Ltd», учредителем ТОО «Жол құрылыс KAZ-26» Янг Шивеем обсуждены вопросы привлечения инвестиций в регион, реализации новых проектов в сфере дорожного строительства и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Китайский инвестор совместно с местными предприятиями создал в области Абай ТОО «Жол құрылыс KAZ-26». На встрече он представил инвестиционный проект, который планируется реализовать в Семее. Проект общей стоимостью 3,3 млрд тенге предусматривает строительство и ремонт автомобильных дорог, обновление дорожного покрытия и благоустройство территорий.

«На первом этапе реализации инвестиционного проекта планируется проведение работ по ремонту и благоустройству автомобильных дорог, дворов и подъездных путей, а также территорий предприятий в Семее. В дальнейшем мы намерены расширить географию деятельности на район Жаңасемей и другие районы области. В рамках проекта планируем запустить производственную базу, приобрести необходимое дорожно-строительное оборудование, измерительные приборы и служебный транспорт. Реализация проекта позволит создать 15 постоянных рабочих мест», – отметил Янг Шивей.

Асфальтобетонную смесь и инертные материалы, необходимые для дорожного строительства, планируется закупать у местных производителей. Это будет способствовать укреплению производственных связей с предприятиями региона.

Аким области Абай Берик Уали подчеркнул важность привлечения инвестиций для развития региональной экономики и отметил, что в области уделяется особое внимание созданию благоприятных условий для инвесторов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил привлечение инвестиций одним из ключевых приоритетов развития экономики страны. Инвестиции открывают возможности для создания новых производств, внедрения передовых технологий и новых рабочих мест для населения. В этом направлении мы уделяем особое внимание развитию партнёрства с иностранными и отечественными инвесторами, формированию благоприятного делового климата. Акимат области заинтересован в развитии сотрудничества с вами, оказании необходимой поддержки в рамках законодательства и установлении долгосрочных партнёрских отношений. Мы готовы к совместной работе», – сказал Берик Уали.