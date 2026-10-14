ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Для средств массовой информации и пользователей онлайн-

платформ о публикации сведений о размере оплаты и условиях

размещения предвыборных агитационных материалов

Средства массовой информации и пользователи онлайн-платформ согласно пункту 3 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», не позднее чем за пять дней до начала проведения предвыборной агитации, то есть до 27 октября 2026 года должны объявить и опубликовать сведения о размере оплаты и условиях размещения агитационных материалов, предоставляемых на договорной основе, а также представить их в Территориальную избирательную комиссию.

Средства массовой информации, пользователи онлайн-платформы, предоставляющие эфирное время, печатную площадь и объем информации на договорной основе, не могут осуществлять размещение, распространение агитационных материалов политических партий, выдвинувших партийные списки, кандидатов по одномандатным территориальным избирательным округам до опубликования сведений о размере оплаты, условиях размещения агитационных материалов.

Сведения о размере оплаты, условиях размещения агитационных материалов можно направить на адрес электронной почты: tic_abay_obl@saylau.kz. ,

Территориальная избирательная комиссия

области Абай