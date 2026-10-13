В гостиничном комплексе «PANA» в Семее открыли комнаты для писателей

В декабре прошлого года в Семее в рамках форума «Туған жерге туыңды тік» после реконструкции исторического здания, построенного в 1890 году, был открыт гостиничный комплекс «PANA». Сегодня здесь состоялась торжественная церемония открытия комнат для писателей. В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали, предприниматель Сырымбек Тау, внесший вклад в реализацию проекта, писатель и драматург Роллан Сейсенбаев, народный артист Казахстана Тилектес Мейрамов, религиовед и писатель Кайрат Жолдыбайулы, ветераны и представители интеллигенции.

Проект предоставляет поэтам, писателям и другим представителям литературного сообщества из разных регионов Казахстана возможность бесплатно проживать в течение 10 дней в двух специально выделенных номерах гостиницы. За это время они смогут заниматься творчеством, знакомиться с городом и проводить литературные встречи.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил особое место Семея в духовной и культурной жизни казахского народа и подчеркнул важность поддержки творческих людей.

«Когда в прошлом году открывалась гостиница «PANA», которая сегодня становится одним из любимых мест жителей и гостей города, мы договорились с инвесторами, в том числе с присутствующим здесь Сырымбеком Тау, об открытии специальных комнат для творческих людей. Это прекрасная возможность для писателей, поэтов и других представителей литературного сообщества из разных регионов страны знакомиться с городом, проводить творческие встречи и свободно заниматься литературной деятельностью. Подобная практика существовала в советское время при Союзе писателей, у которого были собственные дома отдыха и санатории. Считаю вполне закономерным, что именно в Семее – городе первопроходцев, столице Алаш – появились специальные комнаты для творческих людей. Благодарю всех, кто внес вклад в реализацию этого проекта», – сказал Берик Уали.

Еще до официального открытия здесь успели побывать около десяти представителей литературного сообщества, в том числе поэт Абубакир Кайран, профессор Турсын Журтбай и писатель Канат Тилеухан.

Писатель и драматург Роллан Сейсенбаев подчеркнул, что открытие таких комнат является важной инициативой, создающей благоприятные условия для свободной творческой работы.

«Творческим людям, особенно писателям, необходимо такое место, где они могли бы поставить последнюю точку в начатом произведении. Я много лет прожил за рубежом, но нигде не встречал подобного пространства, созданного специально для литераторов и творческих людей. Такое есть только в Семее. Пусть здесь рождаются великие произведения. Поздравляю всех с открытием!» – отметил писатель.

В области Абай на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на популяризацию творчества представителей литературы и искусства, сохранение и увековечение их наследия. В прошлом году широко отмечалось 180-летие Абая, а в этом году – 350-летие Актамберды жырау. Состоялись вечера памяти, посвященные творчеству писателя Кабдеша Жумадилова и поэта Несипбека Айтулы, а также творческие вечера Толегена Мухамеджанова и Секена Турысбека. В честь 75-летия писателя Турсына Журтбая и композитора Турсынгазы Рахимова были организованы международная научно-практическая конференция и республиканский песенный конкурс. Также прошли мероприятия, посвященные 90-летию этнографа Молдабека Жанболатова. В ближайшее время планируется проведение мероприятий, посвященных наследию ученого Каюма Мухамедханова, а также празднование юбилея писателя Роллана Сейсенбаева.