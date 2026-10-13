13 октября 2026 года в 18:00 состоялось заседание территориальной избирательной комиссии области Абай.

На повестке дня рассмотрен вопрос «Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов маслихатов области Абай, назначенных на 29 ноября 2026 года».

По итогам заседания территориальной избирательной комиссией области Абай утвержден Календарный план, определяющий основные мероприятия и сроки их проведения в рамках подготовки и проведения выборов.

По рассмотренному вопросу принято соответствующее постановление.

Территориальная избирательная комиссия

области Абай