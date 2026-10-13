Аким области Абай встретился с писателем Ролланом Сейсенбаевым

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с известным писателем, драматургом, переводчиком и издателем, уроженцем региона Ролланом Сейсенбаевым.

Выдающийся писатель и общественный деятель Роллан Сейсенбаев своим творчеством вносит значительный вклад в популяризацию казахской литературы и культуры, а также в продвижение наследия великого Абая на международном уровне.

В честь 80-летнего юбилея писателя 15 октября в Семее состоится ряд культурных и духовно-просветительских мероприятий. В рамках празднования запланированы встреча с местными поэтами и писателями, а также показ спектакля «Песни войны», посвящённого творчеству юбиляра.

В ходе встречи глава региона отметил значительный вклад писателя в развитие казахской литературы и духовной культуры, популяризацию наследия Абая и поздравил его с юбилеем.

«Добро пожаловать на родную землю! От всей души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем! Ваш вклад в развитие казахской литературы и культуры поистине велик. Выражаю искреннюю благодарность за популяризацию духовного наследия области Абай и творчества великого Абая. Труд таких выдающихся деятелей литературы, как Вы, служит примером для подрастающего поколения», – отметил Берик Уали.

В свою очередь Роллан Сейсенбаев выразил признательность за тёплый приём и оказанное внимание.

«Нас радует Ваше уважительное отношение к представителям творческой интеллигенции, поддержка литературы и культуры. Для меня особенно ценно и радостно получать такое признание и уважение на родной земле. Желаю области Абай дальнейшего процветания и развития», – сказал писатель.