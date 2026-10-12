В настоящее время при поддержке Главы государства в рамках акции «Абайға құрмет» в областном центре одновременно ведётся строительство нескольких объектов. Сегодня аким области Берик Уали посетил строительные площадки двух объектов, возводимых в рамках данной акции, – физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Мирный и инклюзивного спортивного комплекса в микрорайоне Карагайлы, а также строящейся школы BINOM в микрорайоне Карагайлы.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса финансируется через единого оператора АО «Самрук-Қазына» – фонд Samruk-Kazyna Trust. В двухэтажном здании общей площадью 2000 квадратных метров предусмотрены универсальный спортивный зал для занятий различными видами спорта, трибуна на 100 зрителей, залы борьбы и бокса, тренажёрный зал и вспомогательные помещения.

В настоящее время здесь ведутся монтаж сэндвич-панелей, прокладка внутренних инженерных сетей и устройство кровли. На строительной площадке задействованы 35 человек. По словам подрядчиков, строительство здания планируется завершить до конца текущего года.

В микрорайоне Карагайлы при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» строится инклюзивный спортивный комплекс общей площадью 2057 квадратных метров. В современном здании предусмотрены универсальный спортивный зал, зал адаптивной физической культуры, специализированный зал с элементами борьбы, тренажёрный зал, зал для игры в бочча, а также помещения для настольного тенниса и настольных игр. Двухэтажный комплекс позволит одновременно заниматься спортом до 130 человек.

В настоящее время на строительной площадке продолжаются работы по завозу, планировке и уплотнению грунта. Параллельно ведутся изготовление и грунтование металлических конструкций.

В микрорайоне Карагайлы также активно ведётся строительство школы BINOM на 1400 мест. Общая площадь четырёхэтажного образовательного учреждения составляет 12 202,95 квадратного метра. В настоящее время выполняются работы по армированию и бетонированию железобетонных колонн и плит перекрытия. На объекте трудятся 70 человек, большинство из которых – местные жители. В школе будут оборудованы современные учебные кабинеты, лаборатории, спортивные и культурные пространства.

Аким области подчеркнул особую значимость всех трёх проектов для жителей региона и поручил подрядным организациям обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

«Сегодня в Семее в рамках акции «Абайға құрмет», инициированной при непосредственной поддержке Президента, ведётся строительство ряда объектов. В посёлке Мирный ранее не было подобного физкультурно-оздоровительного комплекса. Это очень востребованный объект для местных жителей. В этом районе расположены три школы, и дети смогут приходить сюда и заниматься спортом. Инклюзивный спортивный комплекс в микрорайоне Карагайлы также станет первым подобным объектом в нашем регионе. В целом население этого микрорайона с каждым годом растёт. Спрос на школьные места высокий. Поэтому необходимы новые современные школы, такие как BINOM. В школах этого микрорайона в две смены обучаются до трёх тысяч детей. Самое главное – качественно и своевременно завершить начатое строительство. Будем держать ход строительных работ на постоянном контроле», – отметил Берик Уали.