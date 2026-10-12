Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов, а также эффективности работы по обеспечению безопасности несовершеннолетних и молодежи, профилактике насилия и правонарушений. В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Мерей Байырхан, руководитель управления образования Айжан Курманова и заместитель начальника Департамента полиции области Абай Жасулан Байкенов.

В ходе заседания обсуждены проводимая работа и предстоящие задачи по повышению безопасности дорожного движения. За девять месяцев на республиканских автодорогах зарегистрировано 268 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Для повышения безопасности на дорогах устанавливаются ограждения, препятствующие выходу скота на проезжую часть, обновляются дорожные знаки и разметка. Особое внимание уделено совершенствованию дорожной инфраструктуры вблизи школ, освещению опасных участков и созданию безопасных условий для пешеходов.

В области продолжается модернизация дорожной инфраструктуры. На республиканских автодорогах проведен ямочный ремонт на площади более 33 тысяч квадратных метров, установлено 13 километров ограждений для предотвращения выхода скота на дороги. На автомобильных дорогах областного и районного значения отремонтировано более 160 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В Семее ремонтными работами охвачены 20 улиц общей протяженностью 22,7 километра. Также ведутся работы по обустройству тротуаров и установке дорожных знаков.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения безопасности дорожного движения.

«Несмотря на снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, рост числа погибших вызывает серьезную обеспокоенность. Особое внимание необходимо уделить безопасности вблизи школ, опасным участкам дорог, проблеме бесконтрольного выпаса скота и развитию пешеходной инфраструктуры. Обеспечение безопасности на дорогах – задача не только полиции. Это общая ответственность местных исполнительных органов, дорожных служб и всех уполномоченных организаций», – отметил Берик Уали.

Аким области поручил акимам Абайского, Аксуатского, Аягозского и Жарминского районов, управлению образования и Департаменту полиции разработать конкретный план по устранению недостатков в обеспечении дорожной безопасности вблизи 14 организаций образования. До завершения соответствующих работ поручено принять временные меры для обеспечения безопасности детей. Кроме того, поставлены задачи по предотвращению выхода бесхозного скота на дороги, повышению ответственности владельцев животных и усилению мер безопасности на опасных участках автодорог.

Ответственным ведомствам поручено определить наиболее опасные участки дорог и сформировать перечень приоритетных объектов, требующих ремонта, освещения, установки ограждений и обновления дорожной разметки.

Отдельным вопросом совещания стало обеспечение безопасности несовершеннолетних и молодежи, профилактика насилия и правонарушений. Несмотря на снижение показателей правонарушений среди несовершеннолетних, в области отмечается рост числа правонарушений в отношении детей. Аким области поручил ответственным управлениям и Департаменту полиции усилить профилактическую работу, обеспечить индивидуальную поддержку детей из группы риска и установить постоянный контроль за функционированием систем безопасности в организациях образования.

По информации областного управления образования, в образовательных учреждениях региона обучаются 99 657 школьников и 20 454 студента. В школах установлено более 16 тысяч камер видеонаблюдения. Все 304 государственные школы области оснащены системами видеонаблюдения. В целях обеспечения безопасности и психологического благополучия учащихся педагоги-психологи и социальные педагоги проводят соответствующую работу, оказывают индивидуальные консультации детям и их родителям.

С начала года в организациях образования совместно с государственными органами проведено 2 683 мероприятия. В рамках еженедельных уроков безопасности рассматриваются вопросы профилактики буллинга, правонарушений и угроз в интернете.

На расширенном совещании также подчеркнута необходимость усиления работы по профилактике суицида среди детей, раннему выявлению случаев семейного насилия и буллинга, оказанию поддержки детям из неблагополучных семей, а также эффективной организации досуга подростков.

«Безопасность детей – один из главных приоритетов нашей работы. В этом направлении мы должны ориентироваться не на формальную отчетность, а на конкретные результаты», – подчеркнул Берик Уали.

Глава региона поручил ответственным управлениям и Департаменту полиции проанализировать причины роста числа правонарушений в отношении детей и разработать конкретный план профилактических мероприятий.

Кроме того, поставлены задачи по проведению постоянного мониторинга социального положения семей, состоящих на профилактическом учете, привлечению детей к бесплатным кружкам, спортивным секциям и творческим проектам, а также проверке исправности систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации в организациях образования.