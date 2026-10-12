Айжан Мукатова назначена руководителем управления по защите прав детей области Абай

Аким области Абай Берик Уали представил активу региона нового руководителя управления по защите прав детей. На эту должность по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и распоряжением акима области назначена Айжан Даутбековна Мукатова.

Айжан Даутбековна Мукатова в 1998 году окончила Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в Алматы по специальности «Учитель английского языка».

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем английского языка в педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова в Семее. С 2007 по 2017 год возглавляла отделение английского языка указанного колледжа. В 2017–2025 годах работала педагогом высшей категории Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семей.

Являлась участником программы KiVa, реализуемой в школе, имеет практический опыт работы в сфере профилактики буллинга и кибербуллинга.

До нынешнего назначения занимала должность заместителя директора медицинского колледжа по стратегическому развитию.