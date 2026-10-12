Куаныш Абильдаев назначен руководителем управления туризма области Абай

Сегодня аким области Абай Берик Уали представил активу региона нового руководителя управления туризма. На эту должность по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и распоряжением акима области назначен Куаныш Адильбаевич Абильдаев.

Куаныш Адильбаевич Абильдаев в 2011 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2014 году – Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата, а в 2024 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В разные годы работал государственным судебным исполнителем Департамента по исполнению судебных актов Кызылординской области, занимал различные должности в управлении и департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Кызылординской области.

Также занимал должности руководителя управления контроля в сфере государственной службы, главного инспектора службы управления персоналом аппарата акима Кызылординской области, заместителя руководителя управления внутренней политики Кызылординской области и заместителя акима города Семей.

До нынешнего назначения исполнял обязанности руководителя отдела развития туризма управления туризма области Абай.