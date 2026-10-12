Асхат Смаилов назначен руководителем управления водных ресурсов и ирригации области Абай

Аким области Абай Берик Уали представил активу региона нового руководителя управления водных ресурсов и ирригации.

На эту должность по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и распоряжением акима области назначен Асхат Сайдахметович Смаилов.

Асхат Сайдахметович Смаилов родился в 1968 году в Семипалатинской области. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет».

Трудовую деятельность начал в 1991 году в должности старшего экономиста районного финансового отдела по прогнозированию поступления доходов и экономическому анализу.

В разные годы занимал должности акима села Кокжыра, начальника районного отдела финансов, экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района, руководителя аппарата акима Тарбагатайского района, заместителя акима Тарбагатайского района. Также возглавлял Кокпектинский, Тарбагатайский и Аксуатский районы.

В 2024–2025 годах занимал должность руководителя управления финансов области Абай.

До нынешнего назначения работал советником акима области Абай.