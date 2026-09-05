Сегодня аким области Берик Уали принял участие в общегородском субботнике, организованном в рамках программы «Таза Қазақстан», и вместе с жителями города присоединился к уборке территории.

В работах по благоустройству приняли участие более 10 тысяч жителей. С территории города вывезено свыше тысячи кубометров мусора. Было задействовано 32 единицы специальной техники.

С 4 апреля этого года санитарная очистка системно проводится во всех населенных пунктах области. За это время в субботниках приняли участие более 315 тысяч жителей, были задействованы 6 842 организации и 3 017 единиц техники. В результате очищены 38 тысяч дворов, 1 134 парка и сквера, на полигоны вывезено 52 216 тонн мусора.

Параллельно ведется работа по озеленению региона. В этом году в области планируется высадить 67 тысяч саженцев деревьев. На сегодняшний день высажено 60 тысяч, или 89% от плана.

В области Абай утвержден план из 44 мероприятий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы. В этом году предусмотрено проведение 32 мероприятий, 18 из которых реализованы в первом и втором кварталах. Кроме того, ежемесячно организуются экологические акции и мероприятия по уборке территорий.

Особое внимание в рамках программы уделяется соблюдению требований чистоты и ликвидации несанкционированных свалок. В этом году проведено 330 рейдов, в ходе которых выявлено 2 178 нарушений. По статье 505 Кодекса об административных правонарушениях составлено 8 302 протокола. Из 141 несанкционированной свалки, выявленной в результате космического мониторинга, ликвидировано 133.

Аким области отметил, что «Таза Қазақстан» не должна ограничиваться разовыми субботниками, а должна стать устойчивой культурой поддержания чистоты в населенных пунктах.

«Чистота не должна наводиться только во время субботников. Главная цель «Таза Қазақстан» – сформировать у каждого жителя ответственное отношение к населенному пункту, в котором он живет. В области проводится масштабная работа. Вместе с тем еще многое предстоит сделать в вопросах поддержания чистоты, озеленения и недопущения появления стихийных свалок. Эта работа должна вестись непрерывно. Чистый и благоустроенный населенный пункт – это прежде всего результат общего труда его жителей», – сказал Берик Уали.