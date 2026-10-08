Аким области Абай чествовал призёра чемпионата WorldSkills Shanghai 2026

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с бронзовым призёром 48-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Shanghai 2026, студентом Электротехнического колледжа города Семей Русланом Нестеренко. Во встрече также приняли участие директор Электротехнического колледжа Марат Серикболулы и наставник Руслана, мастер учебно-производственных мастерских колледжа Нурбол Жунисов.

Руслан Нестеренко завоевал бронзовую медаль мирового чемпионата в компетенции «Беспилотные авиационные системы». Примечательно, что данная компетенция впервые была включена в программу мирового чемпионата именно в этом году.

Глава региона поздравил призёра чемпионата, его преподавателей и коллектив колледжа со значимым достижением.

«Это значимое достижение международного уровня и большая гордость для нашего региона. Особую важность имеет и то, что соревнования проходили по одному из наиболее динамично развивающихся направлений современных технологий – беспилотным авиационным системам. Сегодня они широко применяются в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до геологии, мониторинга территорий и обеспечения безопасности. И именно в этом современном технологическом направлении наш студент продемонстрировал результат мирового уровня. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неизменно подчёркивает, что обеспечение молодёжи качественным образованием и подготовка квалифицированных специалистов являются одними из главных задач нашей страны. Электротехнический колледж нашей области, имеющий 70-летнюю историю, – важный образовательный центр, где молодые люди приобретают практические профессиональные навыки, учатся работать на современном оборудовании и осваивают компетенции, востребованные экономикой. Именно здесь формируется новое поколение технических специалистов. Достижение Руслана мы рассматриваем не только как результат его личного труда, но и как итог системной работы преподавателей, мастеров производственного обучения и всего коллектива колледжа», – отметил Берик Уали.

В ходе встречи аким области выразил признательность Руслану Нестеренко, его наставнику, мастеру учебно-производственных мастерских Нурболу Жунисову, а также директору Электротехнического колледжа Марату Серикболулы и вручил им денежные сертификаты.

Во время чемпионата Руслан выполнял комплексные задания по сборке беспилотных летательных аппаратов, программированию полётных контроллеров, настройке датчиков и высокоточному пилотированию.

«Хочу выразить огромную благодарность своим преподавателям, наставникам и коллективу колледжа за поддержку и ценные советы во время подготовки к чемпионату. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете молодёжь, создаёте условия для получения знаний и предоставляете возможность проявить свои способности. Благодаря таким возможностям студенты могут развиваться и пробовать свои силы на различных соревнованиях», – сказал Руслан Нестеренко.

Наставник Руслана Нурбол Бакытбекулы в этом году занял второе место на международном конкурсе CICA Skills Competition, прошедшем в китайском городе Гуанчжоу. Он также является экспертом республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan.

В этом году на мировом чемпионате честь Казахстана защищали 33 студента колледжей по 31 компетенции. Единственную бронзовую медаль национальной сборной завоевал студент области Абай. Особо стоит отметить, что медаль такого достоинства на мировом чемпионате WorldSkills Казахстан получил впервые.