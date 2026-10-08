Аким области Абай встретился с Послом Индии

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Казахстане Сайласом Тангалом. Во встрече также принял участие председатель правления – ректор Медицинского университета Семей Алтай Дусипов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, а также в области образования и науки.

Одним из важных направлений сотрудничества между областью Абай и Индией является сфера образования. В настоящее время в Медицинском университете Семея обучаются 490 студентов из Индии по программам бакалавриата и 40 студентов в интернатуре. За последние три года университет окончили 492 гражданина Индии.

В ходе встречи Сайлас Тангал поблагодарил акима области за тёплый приём и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в сферах строительства, промышленности, освоения месторождений, информационных технологий, искусственного интеллекта, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«Одним из важных направлений отношений между нашими странами является сотрудничество в сфере образования. Для нас большая гордость, что в Медицинском университете Семея обучается большое количество индийских студентов. Это один из авторитетных вузов не только региона, но и всего Казахстана. Выражаю особую благодарность руководству области, ректору и коллективу университета за заботу об индийских студентах. Здесь созданы все необходимые условия для их обучения и проживания в безопасной и комфортной среде. Эти молодые люди – не только будущие врачи, но и важный мост, укрепляющий дружбу и сотрудничество между Казахстаном и Индией. В дальнейшем мы готовы развивать взаимодействие и в других сферах, а также привлекать инвесторов», – отметил Посол.

Глава региона подчеркнул важность стратегического партнёрства между Казахстаном и Индией, рассказал о потенциале и инвестиционных возможностях области, отметив, что в регионе созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов.

«Благодаря диалогу глав наших государств, основанному на взаимном доверии, стратегическое партнёрство между двумя странами с каждым годом укрепляется и выходит на новый уровень. Благодарю Вас за специальный визит в нашу область. Как Вы справедливо отметили, особое место в наших отношениях занимает сотрудничество в сфере образования. Нас радует, что граждане Индии высоко оценивают качество медицинского образования в нашей стране. Индийские студенты активно участвуют в общественных мероприятиях города. Особо хочу отметить, что Медицинский университет Семея ещё в 1998 году одним из первых в Центральной Азии начал обучение иностранных студентов на английском языке. Впоследствии этот опыт стали применять и другие высшие учебные заведения нашей страны. Мы готовы развивать сотрудничество с Индией во всех сферах. Заинтересованы в приходе индийских компаний в область Абай и осуществлении ими деятельности на территории региона. Инвесторам, имеющим конкретные проекты и предложения, мы готовы оказать необходимую поддержку совместно с Правительством и соответствующими министерствами», – сказал Берик Уали.