В области Абай прошла международная конференция, посвященная 75-летию Турсына Журтбая

Сегодня в Семее состоялась международная научно-познавательная конференция «Система художественного мышления в казахской литературе и творческая индивидуальность Турсына Журтбая», посвященная 75-летнему юбилею писателя, ученого-абаеведа, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена «Барыс» I степени, нашего земляка Турсына Журтбая.

В научном мероприятии, прошедшем при поддержке акимата области Абай и организованном Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан совместно с Shakarim University, приняли участие литературоведы, историки, абаеведы и исследователи движения «Алаш» из Казахстана, Турции и Узбекистана, представители интеллигенции, молодые исследователи.

Выступая на пленарном заседании конференции, аким области Берик Уали отметил значительный вклад Турсына Журтбая в развитие казахской науки и национальной духовности.

«Сегодня мы собрались в Семее – столице Алаша, городе первых, золотой колыбели эпохи казахского возрождения – на встрече, имеющей особое значение. Более полувека своей жизни Турсын ага посвятил науке, возрождению национального самосознания и восполнению белых пятен нашей истории. Еще в советское время он начал исследовать историю Алаша — направление, которое тогда считалось опасной темой, и стал одним из ученых, заложивших основы алашеведения. Благодаря этому большому научному направлению и духовному ориентиру несколько поколений образованной и неравнодушной казахской молодежи сформировали свою гражданскую позицию, политические взгляды и историческое сознание. Не будет преувеличением сказать, что направления исследований и научные труды профессора Турсына Журтбая входят в золотой фонд изучения выдающихся личностей и отечественной историографии. Рассмотрение многолетних исследований ученого как целостной и системной концепции позволяет глубже понять его творческую лабораторию. Сегодняшняя конференция – это не только празднование юбилея, но и дань уважения родной земли учителю и ученому», – сказал Берик Уали.

В ходе научной встречи участники всесторонне обсудили вклад Турсына Журтбая в развитие казахского литературоведения, абаеведения, алашеведения и ауэзоведения, а также творческую индивидуальность писателя и особенности его художественных поисков.

На пленарном заседании с содержательными докладами о творчестве Турсына Журтбая выступили председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК Ербол Тлешов, профессор Университета изящных искусств имени Мимара Синана, доктор исторических наук Абдуакап Кара, главный научный сотрудник Государственного музея памяти жертв репрессий Республики Узбекистан Бахром Ирзаев, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Айгуль Рамазан, профессора Карагандинского исследовательского университета имени Е. Букетова Жансая Жарылгап и Shakarim University Бауыржан Ердембеков.

Юбиляр выразил благодарность организаторам международной конференции.

«На сегодняшний день под моим именем вышли 134 книги. Сегодня на этой конференции вы обсуждали мысли и слова, изложенные в них. Старшее поколение их знает. Думаю, они останутся в памяти и у молодежи. Как говорил Актамберды жырау: «Сумеем ли мы достойно нести столь щедро дарованное богатство?», Дорогие соотечественники, от всего сердца благодарю вас за такое большое уважение и почет», – сказал писатель.

В рамках конференции состоялась презентация книг Турсына Журтбая «Ұлт ақыны. Мағжан Жұмабайдың шығармашылық өмірбаяны» («Поэт нации. Творческая биография Магжана Жумабаева») и «Өлгендермен өмір сүремін» («Живу с умершими»). Кроме того, пяти студентам Университета Шакарима назначена специальная стипендия имени Турсына Журтбая. Им были вручены соответствующие сертификаты.

В честь юбилея сегодня в Семее также организована выставка «Мир Турсына Журтбая», а в Музее Абая состоится литературный вечер «Великая личность Алаша».