Аким области оказал почести Габдулхаку Ахунжанову

Сегодня глава региона Берик Уали встретился с основателем «Татарской школы искусств», педагогом, общественным деятелем и композитором Габдулхаком Ахунжановым и поздравил его с 75-летним юбилеем.

С 1988 года Габдулхак Ахунжанов ведет активную творческую и организационную деятельность, направленную на развитие татарского национального искусства в регионе. По его инициативе были созданы вокально-инструментальный ансамбль «Күңелле балачак» и фольклорно-этнографический ансамбль «Истәлек». В 1992 году он организовал Татарскую детскую хоровую музыкальную школу и возглавил ее. В 1996 году учреждение получило статус самостоятельного юридического лица и было переименовано в «Татарскую школу искусств». Под руководством Габдулхака Ахунжанова в школе расширились творческие направления, начали работать отделения вокала, хора, хореографии, баяна, фортепиано, гитары, домбры, скрипки и декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, с 2000 года он проводит в Семее международный фестиваль-конкурс татарского искусства «Иртыш Моңнары». Культурное мероприятие объединяет творческие коллективы Казахстана, России, Татарстана и других стран, способствуя укреплению культурных связей.

В ходе встречи аким области отметил вклад Габдулхака Ахунжанова в развитие образования и культуры, национального искусства, а также укрепление общественного согласия. Глава региона вручил юбиляру нагрудный знак «За заслуги перед областью Абай».

«Рад сегодня встретиться с Вами. От всей души поздравляю Вас с 75-летним юбилеем! Казахский и татарский народы – братские народы, которых еще со времен Абая связывают прочные бытовые, духовные и культурные связи. Татарский народ занимает особое место в истории Семея. Известно, что историческое здание, где в прошлом году в областном центре открылся гостиничный комплекс «Пана», было построено братьями Мусиными. Мы также знаем, что татарская общественность внесла свой вклад в создание футбольной команды «Ярыш», в которой в свое время играл наш выдающийся писатель Мухтар Ауэзов. Все это – яркое свидетельство дружбы двух народов. У казахского народа есть выражение: «Мудрый старец подобен полноводной реке». Ваш 75-летний жизненный путь – один из этапов именно такой наполненной мудростью жизни, которая служит примером для последующих поколений. Сегодня мы вручаем Вам нагрудный знак «За заслуги перед областью Абай». Это искренняя признательность и благодарность жителей земли Абая за Ваш вклад в культурную и духовную жизнь Семея, воспитание подрастающего поколения и укрепление согласия между людьми. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия Вашей семье, долгих лет жизни, уважения и почета со стороны земляков», – сказал Берик Уали.

В свою очередь Габдулхак Ахунжанов выразил благодарность за оказанное внимание и отметил, что продолжит работу, направленную на развитие культуры и искусства региона, укрепление согласия и стабильности.

«Благодарю за то, что мой труд отмечен столь высокой наградой и вниманием. Для меня эта награда – большая честь и одновременно большая ответственность. Я и впредь буду продолжать свою деятельность, направленную на укрепление согласия и дружбы двух народов на священной земле Абая», – сказал он.