В области Абай введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал Жаланашколь

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках программы АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» началась модернизация 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, в том числе 10 вокзалов в области Абай. Сегодня после полной реконструкции состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала Жаланашколь в районе Мақаншы. В мероприятии принял участие заместитель акима области Бекжан Бапышев.

Здание железнодорожного вокзала было построено в 1958 году. В ходе реконструкции его площадь увеличилась с 89 до 527 квадратных метров. В результате общая площадь вокзала стала почти в шесть раз больше прежней.

Внутренние помещения полностью переоборудованы, а зоны ожидания и обслуживания пассажиров приведены в соответствие с современными требованиями. Особое внимание уделено созданию необходимых условий для беспрепятственного доступа людей с особыми потребностями. Ежедневный пассажиропоток вокзала составляет 118 человек.

Станция Жаланашколь играет важную роль в транспортном сообщении Маканчинского района. Через нее проходят поезда по направлениям «Астана — Достык», «Алматы — Достык» и «Актогай — Достык», а также летний сезонный туристический поезд «Семей — Жаланашколь».

Стоит отметить, что это уже седьмой железнодорожный вокзал, реконструированный и введенный в эксплуатацию в области Абай в этом году.

В июне первыми в стране были полностью завершены и открыты два вокзала региона — на станциях Ауыл и Белагаш Бородулихинского района. 27 августа в Курчатове после строительства нового здания открылся вокзал на станции Дегелен. Накануне при участии акима области Берика Уали состоялось торжественное открытие обновленных вокзалов на станциях Шар, Ушбиик и Жарма Жарминского района. В сентябре планируется ввести в эксплуатацию железнодорожные вокзалы в городах Семей и Аягоз, а также в поселке Актогай.

Основная цель проектов — создать максимально комфортные условия для жителей и пассажиров, повысить уровень безопасности и привести железнодорожное обслуживание в соответствие с современными требованиями.