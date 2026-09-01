В области Абай обсудили развитие солнечной и ветровой энергетики

Сегодня аким области Берик Уали встретился с китайскими инвесторами во главе с генеральным директором компании «China Energy Engineering Group Xinjiang Electric Power Design Institute Co., Ltd.» Ма Юном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития возобновляемых источников энергии в области Абай, сокращения дефицита электроэнергии и совершенствования энергетической инфраструктуры региона.

Китайская компания предложила реализовать в регионе два инвестиционных проекта. Первый предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 100–200 МВт вблизи поселка Жангизтобе Жарминского района. Второй проект предполагает строительство солнечной электростанции в районе села Актогай Аягозского района.

Компания «China Energy Engineering Group Xinjiang Electric Power Design Institute Co., Ltd.» специализируется на планировании электроэнергетических систем, инженерном консалтинге и проектировании, реализации проектов по модели EPC, а также проектах в сфере ветровой и солнечной энергетики, систем накопления энергии, электрических сетей и подстанций.

Глава региона поблагодарил иностранных инвесторов за проявленный интерес к области и отметил, что озвученные в ходе встречи предложения будут рассмотрены. Со стороны акимата в рамках законодательства будет оказано необходимое содействие.

Реализация предложенных проектов позволит повысить надежность электроснабжения региона, развивать возобновляемые источники энергии, укрепить устойчивость энергетической системы и создать новые рабочие места.