Аким области проверил ход строительства нового моста в Семее

Сегодня глава региона Берик Уали ознакомился с ходом строительства нового транспортного перехода, возводимого рядом со старым автогужевым мостом в Семее.

Мост рассчитан на четырехполосное движение. Его длина составит 810 метров, ширина – 23 метра. Общая стоимость объекта – 47,3 млрд тенге. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 87%.

Полностью завершен монтаж металлического пролетного строения общей массой 9 тысяч тонн и протяженностью 810 метров. Близятся к завершению работы по укладке гидроизоляционного материала «Техноэласт», который наносится на металлическую конструкцию под асфальтобетонное покрытие. Параллельно ведется реконструкция подъездных автомобильных дорог по улицам Шакарима и Танирбергенова общей протяженностью 560 метров.

Согласно плану, строительные работы должны быть завершены, а движение по новому мосту открыто до конца текущего года. После ввода нового перехода в эксплуатацию старый автогужевой мост планируется преобразовать в пешеходное пространство, создав комфортную зону для прогулок и отдыха жителей.

Аким области поручил обеспечить строгий контроль за качеством строительных работ и завершить объект в установленные сроки.