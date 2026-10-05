Педагоги области Абай удостоены государственных наград

В День учителя в Астане Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды лучшим представителям сферы образования. Среди награжденных – педагог из области Абай.

Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» удостоена Айгуль Оспанова, которая на протяжении 36 лет трудится в сфере образования Аксуатского района. Свой профессиональный путь она начала в 1989 году в Аксуатской средней школе. В настоящее время преподает математику в средней школе имени Кожагелды батыра.

Также сегодня министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова вручила нагрудный знак «Еңбек ардагері» Умитхан Шаянбай, которая 38 лет проработала учителем математики в средней школе имени С. Бекбосынова Абайского района. Медалью «Шапағат» награждена Шынар Карипжанова, много лет работающая в сфере специального и инклюзивного образования.

Напомним, в августе этого года за выдающиеся достижения в сфере образования учитель химии Жарбулакской средней школы Маканчинского района Гульмира Нурпеисова получила из рук Главы государства медаль «Ерен еңбегі үшін».