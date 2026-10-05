В области Абай чествовали педагогов

Сегодня в области Абай состоялось торжественное мероприятие «Учитель – светоч будущего», посвященное Дню учителя.

В мероприятии принял участие аким области Берик Уали. Глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником и высоко оценил их вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению статуса учителя. На августовской конференции педагогов Президент отметил: «Для успешной реализации исторических преобразований, определяющих будущее нашей нации, прежде всего, необходимо обновление общественного сознания. В этом деле особая роль принадлежит представителям одной из самых почетных профессий – учителям». Действительно, учитель не только дает знания, но и формирует мировоззрение молодого поколения, прививает национальные ценности и нравственные качества. Передовые технологии могут изменить мир, но найти путь к сердцу человека и повлиять на его сознание способен настоящий учитель. Для поддержки педагогов, отличившихся профессиональным мастерством и достижениями своих учеников, были учреждены стипендии «Кемел ұстаз», «Болашаққа серпін», «Мамандыққа адалдық». Сегодня уважение к учителям выражается не только словами, но и конкретными делами. В этом году для молодежи области Абай выделено 200 грантов на обучение в высших и профессиональных учебных заведениях, из них 34 – на педагогические специальности. Это один из примеров поддержки каждого молодого человека, стремящегося к знаниям, и вас – педагогов, которые воспитывают этих молодых людей. Уважение к учителю – это уважение к будущему поколению. Благодарю всех педагогов, воспитывающих образованное и компетентное поколение, за их труд», – сказал Берик Уали.

В ходе мероприятия педагогам региона вручили государственные награды. Орденом «Құрмет» награждены учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №1 Аягозского района Салима Ахметова, директор гимназии №6 города Семей Айнагуль Исимбекова и учитель начальных классов средней школы имени Асета Найманбая Маканчинского района Жазира Саянова. Ряд педагогов области также удостоены медалей Министерства просвещения «Ыбырай Алтынсарин» и «Еңбек ардагері», нагрудного знака «Білім беру саласының үздігі», почетного диплома «Орта білім беру ісінің үздігі», Почетной грамоты и Благодарности Министерства просвещения. Кроме того, были вручены нагрудные знаки «Абай облысына сіңірген еңбегі үшін» и благодарственные письма акима области.

Особо стоит отметить, что в этом году в области впервые учреждены специальные стипендии для поддержки педагогов. В номинации «Кемел ұстаз» награждены учитель математики средней школы имени Маяковского Жарминского района Серикбек Кизатолла и учитель географии областного специализированного лицея «Білім-инновация» для одаренных детей Раушан Иманбаева. Обладателями стипендии в номинации «Болашаққа серпін» стали учитель Жантикейской средней школы имени Каныша Сатпаева Аксуатского района Бекзат Мерекенов и учитель областного специализированного лицея «Білім-инновация» для одаренных детей Ильяс Сейилгазин. В номинации «Мамандыққа адалдық» награды удостоена педагогическая династия Аслаевых.

Сегодня в системе образования области трудятся более 17 тысяч педагогов. 98 процентов из них имеют обновленные квалификационные категории. В их числе 52 педагога-мастера, 2 773 педагога-исследователя, 3 301 педагог-эксперт и 5 720 педагогов-модераторов. Кроме того, в колледжах региона работают 1 639 педагогов, которые дают профессиональное образование молодому поколению и вносят вклад в подготовку квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.