В Семее запущено новое производство специальной обуви

В церемонии открытия нового производства специальной обуви приняли участие аким области Берик Уали и генеральный директор ТОО «Техноавиа – Казахстан» Жанат Амиренов.

Новое производство запущено в рамках расширения производственных мощностей компании «Техноавиа – Казахстан» в Семее. Ранее компания наладила в городе работу фабрики по пошиву специальной одежды. Здесь выпускают специальную и корпоративную одежду для промышленных предприятий, а также одежду для медицинских работников. С запуском производства обуви ассортимент продукции предприятия расширился, а производственное направление получило дальнейшее развитие.

Проектная мощность предприятия по производству специальной одежды составляет 160 тысяч швейных изделий в год. В 2025 году фабрика выпустила 135 171 изделие. 85% продукции направляется на экспорт. Швейная фабрика компании работает в Семее с 2023 года. На предприятии трудятся 152 человека. На новой фабрике по производству специальной обуви работают более 30 сотрудников. В дальнейшем компания планирует расширить производственные площади, приобрести технологическое оборудование, увеличить численность работников и нарастить объемы производства.

Выступая на церемонии открытия филиала, глава региона отметил, что наряду с запуском новых производств важно формировать стабильный рынок сбыта выпускаемой продукции.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно отмечал необходимость повышения уровня диверсификации производства, увеличения обеспеченности внутреннего рынка отечественной продукцией и широкого применения долгосрочных офтейк-контрактов. В этой связи необходимо активизировать производственную кооперацию между крупными предприятиями области и местными товаропроизводителями, формировать вокруг них устойчивые цепочки поставок и создавать новые производства, ориентированные на обеспечение внутреннего спроса. Сегодняшнее мероприятие мы рассматриваем не просто как открытие новой торговой точки, а как конкретный результат системной работы по привлечению инвестиций в регион, запуску новых производств и увеличению доли местной продукции на рынке. Для нас результат инвестиционного проекта не должен ограничиваться лишь открытием нового производства. Важно, чтобы предприятие стабильно работало, создавало новые рабочие места, а выпускаемая продукция пользовалась спросом на рынке. В этой связи хотел бы обратить внимание руководителей предприятий, собравшихся сегодня здесь, на один важный вопрос. Предприятия нашего региона должны поддерживать друг друга и выстраивать взаимовыгодное партнерство. Когда качественная продукция производится у нас, нет необходимости стремиться закупать ее извне. Поэтому призываю руководителей предприятий при закупке необходимой продукции в первую очередь рассматривать возможности местных производителей. Это позволит повысить загрузку местных предприятий, сохранить рабочие места и развивать производственную кооперацию внутри региона. Поддерживая друг друга, мы поддерживаем экономику всей области. Уверен, что сегодняшнее мероприятие откроет путь к новым соглашениям и долгосрочному партнерству», – сказал Берик Уали.

Для реализации выпускаемой продукции напрямую потребителям по доступным ценам компания открыла в Семее фирменную торговую точку.

В ходе мероприятия ТОО «Техноавиа – Казахстан» подписало меморандумы о сотрудничестве и обменялось документами с шестью крупными предприятиями региона – «Бакырчикским горнодобывающим предприятием», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», «Eurasia Agro Semey», «Эйкос», «KondiZ distribution» и «Силикат».

Глава региона посетил новый магазин предприятия, ознакомился с выпускаемой продукцией и производственными возможностями компании.

В 2026 году ТОО «Техноавиа – Казахстан» было включено в реестр отечественных товаропроизводителей Республики Казахстан, подтвердив статус производителя продукции. Открытие нового торгового филиала позволит предприятиям и специалистам Семея приобретать качественную и востребованную продукцию компании напрямую.

«В 2023 году мы запустили в Семее фабрику по производству специальной одежды. Теперь расширяем масштабы производства и открываем фабрику специальной обуви. Стоит отметить, что это первый филиал нашей компании по производству специальной обуви в Казахстане. Для нас особенно важно, что он открыт именно в области Абай, в Семее. Выражаю благодарность руководству области за всестороннюю поддержку, оказываемую в реализации наших проектов», – сказал генеральный директор ТОО «Техноавиа – Казахстан» Жанат Амиренов.

Стоит отметить, что за последние полтора года количество инвестиционных проектов в области Абай увеличилось с 29 до 144, а общий объем инвестиций по ним – с 2,2 трлн до 5,4 трлн тенге. В этом году в области планируется реализовать 38 инвестиционных проектов общей стоимостью 129,2 млрд тенге и создать 3 230 новых рабочих мест. На сегодняшний день уже реализовано 14 проектов общей стоимостью 34,6 млрд тенге, создано 598 новых рабочих мест.