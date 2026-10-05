Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрели ход строительства водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений и ирригационных систем, вопросы обеспечения орошаемых земель водой, а также организацию мероприятий и юбилейных дат, запланированных в регионе до конца года.

В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили заместитель акима области Думан Оспанов, директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров, руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Жанжигит Омархан.

В области проводится комплексная работа по эффективному использованию водных ресурсов, увеличению площади орошаемых земель и обеспечению сельского хозяйства водой. В настоящее время реализуется ряд крупных проектов по модернизации водохозяйственной инфраструктуры. В рамках Комплексного плана развития водной отрасли Республики Казахстан предусмотрено строительство шести новых водохранилищ, завершение строительства одного водохранилища, а также реконструкция семи гидроузлов, 29 магистральных каналов и шести гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности.

По ряду проектов разработана проектно-сметная документация, ведется работа по прохождению государственной экспертизы.

Строительство новых водохранилищ позволит значительно увеличить площадь орошаемых земель. За счет водохранилища Каргыба в Аксуатском районе планируется дополнительно освоить 5 132 гектара орошаемых земель, водохранилища Каракол в Урджарском районе – 6 558 гектаров. Ввод в эксплуатацию еще пяти водохранилищ позволит вовлечь в сельскохозяйственный оборот до 22 тысяч гектаров орошаемых земель.

Продолжается работа по эффективному использованию орошаемых земель. В 2025 году в коммунальную собственность был принят 21 бесхозный внутрихозяйственный канал. Кроме того, поставлена задача поэтапно увеличить площадь орошаемых земель до 70 тысяч гектаров к 2030 году за счет эффективного использования водных ресурсов реки Иртыш. В этом направлении ведется работа по вовлечению в сельскохозяйственный оборот орошаемых земель в Бескарагайском районе и районе Жаңасемей, привлечению инвестиций, развитию ирригационной инфраструктуры и внедрению водосберегающих технологий.

В целом реализация намеченных проектов позволит расширить возможности водохозяйственной системы области и придать новый импульс развитию сельскохозяйственного производства. Ожидается, что в результате реализации проектов будет введено 55 тысяч гектаров новых орошаемых земель, обеспечено накопление 223,7 млн кубометров воды и отремонтировано 374,5 километра магистральных каналов. Также планируется увеличить урожайность с одного гектара с 16 до 27 центнеров.

За счет эффективного использования гидропотенциала реки Иртыш площадь орошаемых земель в области планируется дополнительно увеличить на 70 тысяч гектаров. В результате их общая площадь достигнет 238,4 тысячи гектаров.

На балансе филиала «Абай» РГП «Казводхоз» находятся 64 водохозяйственных объекта. В их числе три водохранилища, 20 гидроузлов и 41 магистральный канал общей протяженностью 503,5 километра. В 2025 году механическая очистка была проведена на 70 километрах каналов. В 2026 году запланирована очистка 20 магистральных каналов общей протяженностью 142 километра. На сегодняшний день очищено 110 километров.

Глава региона поручил активизировать работу по модернизации водохозяйственной инфраструктуры, эффективному использованию орошаемых земель и вовлечению новых площадей в сельскохозяйственный оборот. Также поручено принять конкретные меры по своевременной реализации проектов реконструкции водохранилищ, гидроузлов и магистральных каналов, привлечению инвестиций и внедрению водосберегающих технологий.

«Глава государства уделяет особое внимание вопросам эффективного использования водных ресурсов, обеспечения водной безопасности и развития орошаемого земледелия. В рамках Комплексного плана развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024–2028 годы в области Абай предусмотрено строительство шести новых водохранилищ, завершение строительства водохранилища Каракол, модернизация семи гидроузлов и 29 магистральных каналов. Реализация запланированных проектов должна увеличить возможности по накоплению водных ресурсов и создать благоприятные условия для вовлечения новых орошаемых земель в сельскохозяйственный оборот», – сказал Берик Уали.

До конца года в области пройдет ряд мероприятий, направленных на популяризацию национальной культуры, сохранение историко-культурного наследия и развитие искусства. В их числе мероприятия, посвященные 75-летию писателя Турсына Журтбая и исполнителя традиционных песен Турсынгазы Рахимова, 90-летию этнографа Молдабека Жанболатулы, 80-летию писателя Роллана Сейсенбаева, республиканский песенный конкурс «Ұлылар елі», а также торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики, 35-летию Независимости и Новому году.

«До конца года в нашем регионе пройдет ряд важных культурных и праздничных мероприятий. Качественно организовать и провести их на высоком уровне – наша общая задача. Мы должны с большой ответственностью подойти не только к содержанию мероприятий, но и к вопросам безопасности граждан, санитарного состояния и общественного порядка», – отметил аким области.