В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Абай назначен новый руководитель

На расширенном аппаратном совещании под председательством акима области Берика Уали представили нового начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай. Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Рамиль Камалов представил активу области нового руководителя департамента Еркина Отаргалымулы.

Аким области поздравил нового руководителя с назначением и отметил особую важность работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности жителей региона.

«Поздравляю Еркина Отаргалымулы с назначением на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай! Уверен, что на новой должности Вы будете успешно работать над обеспечением безопасности нашего региона, предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий. Желаю успехов в этой ответственной работе! Также выражаю благодарность Манарбеку Кайыргелдиевичу Шапагатову, который до настоящего времени возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай, за проделанную работу и вклад в обеспечение безопасности региона. Манарбек Кайыргелдиевич, Вы почти четыре года достойно трудились в области Абай. Желаю успехов в дальнейшей деятельности!» – сказал Берик Уали.

Глава региона вручил Манарбеку Шапагатову нагрудный знак «Абай облысына сіңірген еңбегі үшін» за значительный вклад в сферу чрезвычайных ситуаций области.

Еркин Отаргалымулы родился в 1984 году в Урджарском районе области Абай. Полковник гражданской защиты. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность», в 2009 году – Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере государственного пожарного контроля Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны в сферах государственного пожарного контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты. Возглавлял Управление по чрезвычайным ситуациям района «Байконыр», а также Управление государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны.

В 2023–2024 годах занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента. С 2025 года до настоящего времени работал первым заместителем начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

С 5 октября 2026 года назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.