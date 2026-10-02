Аким области встретился с жителями города Курчатова

Сегодня аким области Берик Уали встретился с жителями города Курчатова и отчитался о социально-экономическом развитии региона и города, проведенной работе и предстоящих планах.

В начале встречи аким Курчатова Болат Абдралиев доложил о показателях социально-экономического развития города за 2025–2026 годы. Глава региона остановился на основных показателях экономики Курчатова и рассказал о реализуемых проектах.

Курчатов занимает особое место в научном и промышленном потенциале региона. Здесь расположен Национальный ядерный центр. Закрепление понятия «наукоград» на законодательном уровне открывает новые возможности для дальнейшего развития научного потенциала города.

В Курчатове планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Один из них – строительство угольной конденсационной электростанции мощностью 700 МВт. Стоимость проекта составляет 759 млрд тенге. После его реализации планируется создать 400 рабочих мест. Также предусмотрено строительство завода по глубокой переработке угля с производством аммиака и карбамида стоимостью 162,6 млрд тенге.

В сфере сельского хозяйства за восемь месяцев текущего года в Курчатове произведено продукции на 386,5 млн тенге. Посевная площадь составляет 61 гектар. На сегодняшний день собрано 1,3 тыс. тонн картофеля и 292 тонны овощей и бахчевых культур. Кроме того, в рамках региональной карты инвестиционных проектов до 2030 года в Курчатове планируется строительство овощехранилища стоимостью 200 млн тенге.

Продолжается работа по модернизации инженерной инфраструктуры. Общая протяженность водопроводных сетей Курчатова составляет 98,9 километра, уровень их износа – 87%. Для обеспечения водой одного из жилых микрорайонов разработана проектно-сметная документация. Необходимые средства планируется предусмотреть в бюджете следующего года.

Поэтапно улучшается и дорожная инфраструктура. В прошлом году началась реконструкция 42 километров городских улиц. С учетом предложений жителей из областного бюджета выделены средства на субсидирование социально значимого междугороднего автобусного маршрута «Семей – Курчатов». Также после модернизации введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал станции Дегелен.

На контроле остается вопрос обеспечения жителей жильем. В настоящее время в очереди на жилье в Курчатове состоят 349 граждан. В этом году для социально уязвимых категорий населения предусмотрено приобретение 53 арендных квартир.

В сфере образования в текущем году в школах №1 и №2 проведен ремонт на сумму 33,5 млн тенге. Для четырех школ города приобретены новая мебель и моноблоки. При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» в общеобразовательной школе №2 оборудованы современные универсальные учебные кабинеты.

В сфере здравоохранения на капитальный ремонт трех этажей здания Курчатовской городской больницы предусмотрено 197 млн тенге. Завершить работы планируется до конца октября. Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи городской больнице передан новый санитарный автомобиль марки JAC Sunray.

Глава региона подчеркнул стратегическое значение Курчатова и его научный потенциал, отметив, что работа по развитию города будет продолжена на системной основе.

«Мы приехали на встречу с вами, чтобы обсудить важные для региона вопросы, отчитаться о проделанной работе и поделиться дальнейшими планами. Как вы знаете, это не первый мой визит в Курчатов. Ранее я специально приезжал сюда, посещал социальные объекты и знакомился с жизнью города. В этом году посещаю город уже четвертый раз. Курчатов, несмотря на свои небольшие размеры, имеет стратегическое значение. Ключевое предприятие города – Национальный ядерный центр – совместно с ведущими странами реализует ряд проектов в атомной сфере. Мы продолжим системную работу по дальнейшему развитию и благоустройству города», – сказал Берик Уали.

В завершение встречи жители задали интересующие их вопросы. Глава региона отметил, что все озвученные проблемы и предложения будут взяты на контроль, а ответственным ведомствам поручено провести соответствующую работу.

Перед встречей аким области провел личный прием жителей города. В ходе приема был поднят вопрос о создании современного научно-образовательного и туристического визит-центра на территории объекта «Шаган» бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Председатель правления АО «Парк ядерных технологий» Жанат Байгазинов попросил оказать содействие в привлечении недропользователей, работающих на территории полигона, к созданию необходимой инфраструктуры проекта.

До начала личного приема акима области руководители областных управлений также провели прием жителей Курчатова и ответили на их вопросы.